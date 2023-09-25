الجيش الأمريكي يعلن اعتقال قيادي في "داعش" بعملية خاطفة في سوريا
AFP DELIL SOULEIMAN
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي اعتقل قياديا في تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح غارة بمروحية في شمال سوريا في 23 سبتمبر 2023".
أشار إلى أنه تم القبض على أبو هليل الفدعاني، خلال هذه العملية.
وأكد البيان أنه لم يصب أي مدني.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق إطلاق عملية "تعزيز الأمن" في الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، وتستهدف خلايا تنظيم "داعش"، بحسب بيان "قسد".
المصدر: تاس