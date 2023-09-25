خبراء المتفجرات البريطانيون يدربون قوات كييف على إزالة الألغام في بولندا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن خبراء المتفجرات من قوات الهندسة البريطانية يقومون بتدريب عسكريين أوكرانيين على تطهير حقول الألغام، ويجري ذلك في أراضي بولندا.

وأشارت الوزارة إلى أن لندن زودت كييف بأكثر من 1500 جهاز للبحث عن الألغام وكشفها.

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وأضافت أن بريطانيا سترسل قريبا معدات إضافية إلى القوات الأوكرانية لإزالة الألغام.

وأفادت صحيفة "الغارديان" في وقت سابق بأن عناصر هندسة إزالة الألغام الأوكرانيين يشعرون بالإحباط من عدد الألغام الهائل أمام نقاط تمركز القوات الروسية.

وأكد المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ديفيد بتريوس، في وقت سابق أنه من الصعب جدا على القوات الأوكرانية مهاجمة التحصينات الروسية حيث تم زرع حقول ألغام كثيفة أمامهم.

هذا وظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، لقطات جديدة لعملية "سحق" القوات الروسية لدبابات ومدرعات غربية في منطقة العملية الخاصة، وذلك في حقل ألغام قبل أن تجهز عليها قوات المدفعية.

المصدر: RT