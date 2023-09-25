علييف يعرب عن ثقته في نجاح اندماج أرمن قره باغ

أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عن ثقته في نجاح عملية إعادة دمج أرمن منطقة قره باغ في المجتمع الأذربيجاني.

جاء ذلك، خلال تصريحات صحفية مشتركة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقوم بزيارة إلى منطقة ناختشيفان الأذربيجانية.

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وأضاف علييف: "لقد بدأت سلطات أذربيجان بالفعل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الأرمن في قره باغ - الوقود والغذاء والأدوية وما إلى ذلك. وهذا يشير إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في منطقة قره باغ، بغض النظر عن قومياتهم، هم مواطنون أذربيجانيون".

وشدد علييف على أنه سيتم ضمان أمن سكان قره باغ الأرمن وحقوقهم، من قبل الدولة الأذربيجانية.

وتابع الرئيس الأذربيجاني: "انعقد اليوم الاجتماع الثاني لممثلي باكو وقره باغ. أنا واثق من أن عملية إعادة دمج أرمن قره باغ في المجتمع الأذربيجاني ستكون ناجحة".

المصدر: نوفوستي