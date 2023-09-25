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أوربان: لن ندعم أوكرانيا في الساحات الدولية قبل استعادة حقوق الهنغاريين في زاكاربانيا

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أوربان: لن ندعم أوكرانيا في الساحات الدولية قبل استعادة حقوق الهنغاريين في زاكاربانيا
AP
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
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أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن بلاده لن تدعم موقف أوكرانيا بشأن أي قضية في الساحات الدولية قبل أن تعيد كييف القوانين التي تضمن حقوق الهنغاريين بمنطقة زاكارباتيا.

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وقال أوربان في كلمة ألقاها في برلمان هنغاريا في اليوم الأول من دورته الخريفية: "تضطهد أوكرانيا المدارس الهنغارية لعدة سنوات وتريد تحويلها إلى مدارس أوكرانية أو إغلاقها إذا لم ينجح ذلك. وتناضل الحكومة الهنغارية في كل منتدى دولي من أجل حقوق الهنغاريين المقيمين في منطقة زاكارباتيا، وخاصة الأطفال".

وأضاف: "لن ندعم أوكرانيا في أي قضية في الحياة الدولية حتى يتم استئناف سريان مفعول القوانين السابقة التي ضمنت حقوق الهنغاريين في زاكارباتيا".

كما أفاد أن "الإدارة الأوكرانية الجديدة لمدرسة في مدينة موكاتشيفو حظرت غناء النشيد الهنغاري في المؤسسات التعليمية وارتداء الملابس ذات الألوان الوطنية الهنغارية.

المصدر: نوفوستي

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