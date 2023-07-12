هنغاريا: أوكرانيا غير مستعدة لتكون عضوا في الناتو

أعلن وزير الدفاع الهنغاري، كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي، أن أوكرانيا لم تتلق دعوة للانضمام إلى الناتو لأنها غير مستعدة لذلك.

وقال سالاي بوبروفنيتسكي، في كلمة مصورة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، إن "أوكرانيا لم تحصل على الدعوة للانضمام إلى الناتو هذه المرة لأن الوضع غير مناسب، كما أن أوكرانيا غير مستعدة لتكون عضوا في الناتو".

وأقرت قمة الناتو في فيلنيوس برنامجا طويل الأمد لدعم أوكرانيا، فضلا عن تشكيل مجلس الناتو – أوكرانيا، وإعفائها من تنفيذ شروط خطة العمل للحصول على العضوية في الناتو.

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وأكد الحلف أن أوكرانيا سيكون بوسعها الانضمام إلى الناتو عندما يعتبر الحلفاء أن الظروف مناسبة لذلك، وأنها تلبي كافة معايير الحلف.

ولم يوجه الناتو دعوة رسمية إلى كييف للانضمام إليه.

وكانت هنغاريا قد اتهمت أوكرانيا بانتهاك حقوق الأقلية الهنغارية في البلاد، حيث أكدت أنها لن تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو، حتى استعادة حقوق الهنغاريين.

المصدر: نوفوستي