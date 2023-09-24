عقب تصريحات عن قرب تطبيع المملكة مع إسرائيل.. وفد سعودي يزور الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني

أفاد مسؤول فلسطيني بأن وفدا سعوديا سيزور الضفة الغربية هذا الأسبوع، لعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب الأنباء حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية الأيام الماضية.

وقال المسؤول إن الوفد سيرأسه المبعوث السعودي غير المقيم للفلسطينيين، الذي تم تعيينه الشهر الماضي. كما نقلت وكالة "رويترز".

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وصرح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة بالدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت أن المملكة ترفض الإجراءات الأحادية المعرقلة لحل القضية الفلسطينية وتعمل على تقويض جهود السلام.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن المملكة تقترب كل يوم من اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وتنخرط الولايات المتحدة والمملكة وإسرائيل في مفاوضات معقدة تقدم فيها واشنطن ضمانات أمنية للرياض، وسيقوم السعوديون بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وستتخذ الأخيرة إجراءات تهدف إلى الحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إن التطبيع السعودي الإسرائيلي لا يزال "صعبا"، حيث أن العملية محفوفة بالتفاصيل بما في ذلك القضية الفلسطينية.

المصدر: عرب-48