نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن قائد وحدة هجوم جوي تابعة للقوات الأوكرانية قوله إن كييف فقدت الكثير من المعدات العسكرية خلال القتال قرب قريتي رابوتينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.

ونقلت الصحيفة عن القائد قوله: "لقد فُقدت الكثير من المعدات هناك".

وأكد أن القوات الأوكرانية فقدت مدرعات مركبات ألمانية من طراز Marder ومدرعات أمريكية من طراز Stryker.

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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن "الخسائر الناجمة عن الهجوم الأوكراني المضاد كانت كبيرة ومبكرة، حيث فقدت كييف ما يقرب من خمس معدات الناتو المقدمة من أجل العملية".

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطاتٌ لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.

المصدر: نوفوستي