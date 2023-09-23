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مستشارة الأسد تعلق على ما تمثله سوريا في "الرؤية الصينية" للاستقرار في العالم

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مستشارة الأسد تعلق على ما تمثله سوريا في
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أكدت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية لونا الشبل أن سوريا بحجمها الجيوسياسي جزء أساسي من رؤية الصين للاستقرار في العالم، مشيرة إلى أن الصين أسست شكلا جديدا في السياسة العالمية.

اعتبرت مستشارة الرئاسة السورية لونا الشبل أن سوريا جزء أساسي من الرؤية الصينية للاستقرار في العالم، لافتة إلى أن حجم سوريا هو في مواقفها وصمودها وثباتها على المبادئ، وأردفت: "هذا يؤكد أنك عندما تكون متمسكا بثوابتك وقضاياك فإنك تحجز مكانا مهما في التحالفات مع الدول العريقة المبدئية".

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وتابعت الشبل في تصريحات للصحفيين من مدينة خانجو الصينية: "القمة السورية الصينية بالأمس أكدت أن الصين تنهج سياسة دولية خارج أسوارها مبنية على المبادئ والاحترام المتبادل والرفاه المشترك لبناء تحالفات واضحة وعميقة لاستقرار المنطقة".

وبينت أن الصين أسست شكلا جديدا في السياسة العالمية فنجحت بأن تكون دولة كبرى وقوية اقتصاديا دون أن تفقد أخلاقها وإنسانيتها، وأنها تلعب دور التوازن على الساحة الدولية وتؤسس لطريق جديد في التنمية المشتركة.

وأشارت إلى أن الصين تمتلك رؤية ومعرفة ليس فقط في سوريا بل في المنطقة برمتها، "على عكس بعض دول الغرب التي تمتلك المعلومة دون معرفة".

هذا ويزور الرئيس السوري بشار الأسد، على رأس وفد، دولة الصين، في أول زيارة له إلى هناك منذ عام 2004.

المصدر: الوطن أون لاين

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