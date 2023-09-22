بلدان بريكس تعزز تنسيق مواقفها في الأمم المتحدة

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء مع نائبة رئيس الجامعة الأكاديمية الحكومية للعلوم الإنسانية، نتاليا ايميليانوفا، حول تطور النسيق ضمن بريكس.

وجاء في اللقاء: أعلنوا في الكرملين، في 20 سبتمبر، أن العالم يمر "بتغيرات تكتونية دراماتيكية"، الأمر الذي يتطلب من الأمم المتحدة التكيف معها. وعلى النقيض من الدول الغربية، تكتسب دول الجنوب العالمي قوة على الساحة العالمية. والشعبية المتزايدة لمجموعة بريكس دليل على ذلك. في قمة أغسطس، دعمت دول المجموعة الإصلاح الشامل للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وفي 20 سبتمبر، وفي إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيعقد وزراء خارجية دول بريكس اجتماعًا لمناقشة تعزيز التنسيق في المنصات الرائدة متعددة الأطراف.

نائبة رئيس الجامعة الأكاديمية الحكومية للعلوم الإنسانية، للاتصالات الاستراتيجية وسياسة المعلومات، الدكتورة في العلوم السياسية ناتاليا إميليانوفا:

يمكن بالتأكيد الحديث عن تعزيز مواقف دول بريكس، وعن تعزيز تنسيق الإجراءات بينها. وإذا تحدثنا مباشرة عن الأمم المتحدة، فإن مستوى التواصل بين وزراء الخارجية يخلق ناقلًا لإيصال حقيقة أن المنظم الرئيس فوق الوطني لحل المشكلات الدولية وقضايا التنمية العالمية يجب أن يكون الأمم المتحدة. وتؤكد دول بريكس، من خلال هذا النوع من التواصل في الأمم المتحدة، على هذا الدور.

يرى الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر أن العالم سيشهد في المستقبل القريب هيئتين منفصلتين من الأمم المتحدة. إحداهما مؤيدة لأمريكا ومقرها نيويورك، والثانية ستمثل حقوق الجنوب العالمي وسيكون مقرها في إحدى عواصم دول بريكس.

إذا افترضنا مثل هذا التغيير في التكوين، فلن يكون أكثر من انقسام وظهور ثنائية قطبية جديدة. فهل نحن بحاجة إلى مثل هذا الوضع في ظل التوتر المتزايد؟ أعتقد لا. وآمل أن تكون مهمة دول بريكس في صياغة الأجندة العالمية، على العكس من ذلك، تعزيز المواضيع المحتملة للحوار، على الرغم من عدم وجود كثير منها. والموقف نفسه، الذي يهدف فقط إلى المواجهة، ليس مثمرا للغاية. إن دول بريكس هي التي ينبغي أن تظهر أقصى قدر من الاستعداد للحوار.

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