توقع موعده.. عالم هولندي "يتنبأ" بزلزال مدمر تبلغ قوته 7.5 درجات أو أكثر

أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الجدل مجددا بعد أن نشر تحذيرا خطيرا على صفحته على منصة "X" تنبأ فيه بزلزال مدمر تبلغ قوته 7.5 درجات أو كثر ما بين يومي 26 و28 سبتمبر.

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وتوقع العالم الهولندي أن يعقب الزلزال هزات أخرى قد تبلغ شدتها 6 درجات في الفترة ما بين 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وذكر العالم الهولندي تحذير الهيئة الجيولوجية ssgeos التي يتبع لها على منصة "إكس" أنه "يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر".

كما نشرت الهيئة الجيولوجية "ssgeos" خريطة للمكان الذي من المتوقع أن يحدث فيه الزلزال.

Typical M-shape form. This is a big one. The marked regions are approximations. https://t.co/Z1L9rH7jsppic.twitter.com/aagAcU1mrX — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 23, 2023

The Mars-Mercury-Jupiter conjunction on 22 September can result in a strong shake later on 23 or 24 September. pic.twitter.com/lvseJLsYd3 — SSGEOS (@ssgeos) September 23, 2023

وكان فرانك هوغربيتس قد ذكر في منشور أثار جدلا "يبدو أن هناك الكثير من الارتباك والمعلومات الخاطئة فيما يتعلق بتحليلي وتوقعاتي السابقة.. سأوضح ذلك في التحديث القادم".

There appears to be a lot of confusion and misinformation regarding my previous analysis and forecast. I will clarify in the next update, which should be online this afternoon. https://t.co/ejnILro7vm — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 22, 2023

وأثار عالم الزلازل الهولندي الكثير من الجدل خاصة بعد أن تنبأ بوقوع زلزال كبير قبل أيام من زلزال المغرب الذي وقع يوم 8 سبتمبر وتسبب بمقتل وإصابة الآلاف.

وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك الزلزال المدمر قبلها بـ3 أيام، فيما يصر العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.

المصدر: RT + وكالات