"كان محبطا وكئيبا".. لافروف يعلق على مظهر زيلينسكي في الأمم المتحدة

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت على خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مجلس الأمن الدولي.

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وقال لافروف إن زيلينسكي "لم يكن في مزاج جيد وبدت عليه علامات الإحباط" خلال خطابه حول أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي أعقب الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة : "لم يكن زيلينسكي في مزاج جيد، وبدت عليه علامات الخيبة والإحباط والكآبة إلى حد ما، شاهدته على التلفاز لاحقا، فقد كنت منهمكا في أشغالي الخاصة، وبطبيعة الحال جميعنا نعلم ما سيقوله، لماذا نضيع الوقت؟ كان لدي 33 اجتماعا ثنائيا مقررا في جدول أعمالي، وجميعها كانت أكثر فائدة من خطاب زيلينسكي".

المصدر: RT