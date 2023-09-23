 
مباشر

"كان محبطا وكئيبا".. لافروف يعلق على مظهر زيلينسكي في الأمم المتحدة

أخبار العالم

ria.ru
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3iw

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت على خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مجلس الأمن الدولي.

إقرأ المزيد
لافروف: إثارة الولايات المتحدة للهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية مثير للقلق
لافروف: إثارة الولايات المتحدة للهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية مثير للقلق

وقال لافروف إن زيلينسكي "لم يكن في مزاج جيد وبدت عليه علامات الإحباط" خلال خطابه حول أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي أعقب الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة : "لم يكن زيلينسكي في مزاج جيد، وبدت عليه علامات الخيبة والإحباط والكآبة إلى حد ما، شاهدته على التلفاز لاحقا، فقد كنت منهمكا في أشغالي الخاصة، وبطبيعة الحال جميعنا نعلم ما سيقوله، لماذا نضيع الوقت؟ كان لدي 33 اجتماعا ثنائيا مقررا في جدول أعمالي، وجميعها كانت أكثر فائدة من خطاب زيلينسكي".

المصدر: RT

 

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا