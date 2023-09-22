"سكاي نيوز": أوكرانيا استخدمت صواريخ بريطانية في هجومها على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستبول

أفادت قناة "سكاي نيوز" نقلا عن مصدر في القوات الأوكرانية أن كييف استخدمت صواريخ "ستورم شادو" البريطانية لمهاجمة مقر أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستبول بجمهورية القرم الروسية.

وقالت القناة إن "أوكرانيا استخدمت صواريخ "ستورم شادو" لمهاجمة مقر أسطول البحر الأسود".

وشنت القوات الأوكرانية، بعد ظهر اليوم الجمعة، هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستبول بجمهورية القرم.

وأظهرت بيانات موقع تتبع الرحلات الجوية Flight Radar أن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية حلقت فوق البحر الأسود أثناء الهجوم الصاروخي الأوكراني.

المصدر: نوفوستي