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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرتين أوكرانيتين في سماء مقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين

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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرتين أوكرانيتين في سماء مقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين
Sputnik
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولتين لنظام كييف مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرتين مسيرتين، ودمرتهما منظومات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك.

وقالت الوزارة: "حوالي الساعة 15:30 بتوقيت موسكو في 22 سبتمبر، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة. حيث رصدتها منظومات الدفاع الجوي ودمرتها فوق أراضي مقاطعة كورسك".

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وذكرت الوزارة في بيان منفصل أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى اليوم حوالي الساعة 17:00 فوق مقاطعة بيلغورود.

وشنت القوات الأوكرانية، بعد ظهر اليوم الجمعة، هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول بجمهورية القرم.

المصدر: RT

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