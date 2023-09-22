الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرتين أوكرانيتين في سماء مقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولتين لنظام كييف مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرتين مسيرتين، ودمرتهما منظومات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك.

وقالت الوزارة: "حوالي الساعة 15:30 بتوقيت موسكو في 22 سبتمبر، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة. حيث رصدتها منظومات الدفاع الجوي ودمرتها فوق أراضي مقاطعة كورسك".

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وذكرت الوزارة في بيان منفصل أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى اليوم حوالي الساعة 17:00 فوق مقاطعة بيلغورود.

وشنت القوات الأوكرانية، بعد ظهر اليوم الجمعة، هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول بجمهورية القرم.

المصدر: RT