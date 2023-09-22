CNN: الكونغرس لم يستمع لزيلينسكي هذه المرة "لانشغاله"

قال الصحفي في شبكة CNN ستيفن كوليسون إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اطلع خلال الزيارة الأخيرة لواشنطن على مدى إمكانية خفض المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية الكبيرة.

وخلال زيارته الحالية إلى واشنطن، وعلى عكس زيارة عام 2022، حرم زيلينسكي حتى من فرصة إلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، حيث برر المشرعون الأمريكيون ذلك بانشغالهم. كذلك لم يكتف مجلس النواب في الكونغرس برفض طلب الإدارة الأمريكية الحصول على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف بقيمة 24 مليار دولار فحسب، وإنما رفض أيضا تمويل حتى القوات المسلحة الأمريكية، ما أظهر مقاومة عنيدة لأي محاولة جديدة لتمرير مشروع قانون المخصصات العسكرية.

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وبدلا من الوعود التي حصل عليها زيلينسكي بمساعدات بقيمة 24 مليار دولار خلال الزيارة، حصل على مساعدات بـ 70 مرة أقل: حزم مساعدات عسكرية يبلغ مجموعها 325 مليون دولار، أعلنها الرئيس بايدن يوم أمس.

وتذكر كوليسون كيف انحنى المسؤولون الأمريكيون أمام الرئيس الأوكراني خلال زيارته السابقة للعاصمة الأمريكية، ورفعوا العلم الأزرق والأصفر وقارنوه بونستون تشرشل، ثم تابع: "يوم الخميس، بدا كل ذلك بمثابة صدى للماضي البعيد. وقد أظهر زيلينسكي بوضوح كيف يمكن لعودة دونالد ترامب المحتملة إلى السلطة بعد انتخابات عام 2024، وتأثير الرئيس السابق على مجلس النواب الذي لا يمكن السيطرة عليه، أن يقطعوا شريان الحياة، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، عن أوكرانيا".

ووفقا لكوليسون، فإن محاولات زيلينسكي دفع العالم إلى التحرك وصلت إلى النقطة التي بات تأثيرها أقل فأقل. وبالحكم من خلال عبارات الامتنان العديدة، والمؤكدة للمساعدة المقدمة بالفعل، يبدو أن الرئيس المشاكس قد فهم تلك الحقيقة، حيث تظهر استطلاعات الرأي العام أن مزيدا من الأمريكيين أصبحوا الآن متشككين بشأن تقديم مثل هذا الدعم.

المصدر: CNN