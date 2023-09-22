"سي إن إن": دا سيلفا أبلغ زيلينسكي بانعدام الحلول العسكرية للصراع في أوكرانيا

أبلغ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الجمعة أنه لا توجد حلول عسكرية لنهاية الصراع في أوكرانيا.

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وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر دبلوماسية: "أبلغ الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا فلاديمير زيلينسكي أنه لا يوجد حل عسكري للحرب".

وبحسب المصادر، أشار دا سيلفا إلى أن المسار الأمثل هو إنهاء الصراع باتباع مسار المفاوضات السلمية.

وفي وقت سابق، أفاد لولا دا سيلفا بأنه ناقش مع زيلينسكي مسألة إيجاد سبل لحل النزاع في أوكرانيا.

وقال دا سيلفا إن البرازيل دعت مرارا وتكرارا إلى بذل جهود مشتركة لتحقيق السلام في أوكرانيا، لأن هذا هو الواجب الإنساني لدول العالم.

وقال دا سيلفا في وقت سابق إن المجتمع الدولي قد بدأ يمل الصراع في أوكرانيا، وأشار إلى أهمية الجهود التي تبذلها جميع الدول لحل الأزمة.

المصدر: نوفوستي