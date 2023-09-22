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بيسكوف لا يستبعد رفع دعوى قضائية في حالة الاستيلاء على فوائد الأصول الروسية في الولايات المتحدة

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بيسكوف لا يستبعد رفع دعوى قضائية في حالة الاستيلاء على فوائد الأصول الروسية في الولايات المتحدة
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه قد يتم رفع دعاوى قضائية من قبل المالكين إذا تم فرض ضرائب على الأرباح من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول كيف ينظر الكرملين إلى فكرة سحب جزء من الأرباح من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة، أضاف بيسكوف: "هنا، توجد ضرورة لوجهة نظر قانونية، بالطبع، يجب على أصحاب الأصول طرح آرائهم بشأن هذا الامر. وإذا ظهرت أي عناصر خلاف ورغبة في الطعن فسنلجأ بالطبع إلى المحاكم".

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يوم الخميس الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن أمريكا تدعم فرض ضريبة على الأرباح من الأصول الروسية المجمدة من خلال ضريبة غير متوقعة.

ووفقا لها، تناقش الولايات المتحدة موضوع هذه الضريبة مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس

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