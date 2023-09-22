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الدفاع الروسية تعلن التصدي لمحاولة أوكرانية بالهجوم على شبه جزيرة القرم

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الدفاع الروسية تعلن التصدي لمحاولة أوكرانية بالهجوم على شبه جزيرة القرم
ria.ru
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية لصاروخ أوكراني موجه، وطائرتين مسيرتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

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الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة سواحل القرم وكراسنودار
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة سواحل القرم وكراسنودار

وجاء في بيان وزارة الدفاع: ""في 22 سبتمبر الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بالصواريخ الموجهة بالطائرات، والطائرات المسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية، وقد تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتمركزة قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم من اكتشاف الأهداف المتمثلة بصاروخ أوكراني موجه، وطائرتين مسيرتين وتدميرها".

وأعلنت الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الجمعة عن تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين قرب سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار في جنوب روسيا الليلة الماضية.

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الدفاع الروسية تعلن تدمير 19 طائرة مسيرة خلال تصدي الدفاعات الجوية لهجوم إرهابي أوكراني على القرم
الدفاع الروسية تعلن تدمير 19 طائرة مسيرة خلال تصدي الدفاعات الجوية لهجوم إرهابي أوكراني على القرم

وكانت الدفاع الروسية أعلنت عن تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال التصدي لهجوم شنه الجيش الأوكراني على شبه جزيرة القرم ليلة الأربعاء الخميس.

المصدر: RT

 

 

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