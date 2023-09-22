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الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة سواحل القرم وكراسنودار

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الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة سواحل القرم وكراسنودار
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين قرب سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار في جنوب روسيا الليلة الماضية.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صباح اليوم: "الليلة (الماضية) تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق مياه البحر الأسود بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة القرم وفي منطقة توابسي بإقليم كراسنودار، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت عن تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال التصدي لهجوم شنه الجيش الأوكراني على شبه جزيرة القرم ليلة الأربعاء الخميس.

المصدر: RT

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