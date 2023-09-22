أزمة أوكرانيا وإصلاح الأمم المتحدة وتحكيم ضد واشنطن.. أبرز محاور لقاء لافروف وغوتيريش

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عددا من القضايا الدولية الأكثر إلحاحا، إضافة إلى الجوانب المختلفة للتعاون بين روسيا والمنظمة.

وكشفت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة، أبرز محاور اجتماع لافروف وغوتيريش الذي عقد على هامش فعاليات "الأسبوع رفيع المستوى" للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس.

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وحسب البيان، ناقش لافروف وغوتيريش إصلاح الأمم المتحدة لضمان "تكيفها مع واقع العالم الحديث".

وشدد لافروف على "ضرورة الالتزام الصارم من جانب قيادة الأمم المتحدة وجميع موظفيها بمبادئ الحياد والمسافة المتساوية المنصوص عليها في المادة 100 من ميثاق المنظمة"، كما دعا لعدم "إقحام الأمم المتحدة في المبادرات المسيسة بشأن أوكرانيا" وأكد عدم جواز اعتماد "المعايير المزدوجة" في وثائق الأمم المتحدة.

ولفت لافروف انتباه غوتيريش إلى انتهاكات الولايات المتحدة لالتزاماتها، بما في ذلك رفض إصدار تأشيرات لدبلوماسيين من روسيا للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة، وحث غوتيريش على إطلاق إجراء تحكيم في الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن غوتيريش ولافروف بحثا "عددا من الجوانب المتعلقة بالصراع في أوكرانيا" دون ذكر التفاصيل، إضافة إلى "المسائل المتعلقة بالبلد المضيف لمقر الأمم المتحدة".

المصدر: RT