"زيارة حساسة وهامة".. مسؤول إيراني كبير يزور سوريا ويشارك في مناورات عسكرية (صورة)

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قآني، زار سوريا حيث تفقد مناطق العمليات وشارك في مناورات عسكرية مشتركة بين طهران ودمشق.

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وأفادت الوكالة بأن قآني التقى خلال زيارته "الحساسة والهامة" إلى سوريا بعدد من المسؤولين والعسكريين والأمنيين والسياسيين في دمشق، كما تفقد عددا من مناطق العمليات.

وشارك قآني في المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وسوريا، وتدارس المناطق والمحاور الحساسة السورية في إطار المواجهة المشتركة للتحديات والانفلات العسكري والأمني في سوريا​.

وأكد قائد قوة القدس خلال الزيارة أن أمريكا تعد المصدر الرئيسي للفساد والفوضى والإرهاب والنزاع في سوريا والمنطقة والعالم، وقال إن "سوريا وإيران بلدان شقيقان ويتمتعان بعلاقات استراتيجية متميزة وشاملة وعميقة، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب الشعب السوري وقيادته في مواجهة التحديات".

تسنيم

المصدر: تسنيم