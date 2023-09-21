رئيس بولندا: لن نزود أوكرانيا بأسلحة حديثة

اعتبر الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن تصريحات رئيس وزرائه، ماتيوش مورافيتسكي، حول توقف وارسو عن تسليح أوكرانيا قد أسيء فهمها.

وقال دودا لقناة "تي في أن-24" أن "ما قاله (ماتيوش مورافيتسكي) تم تفسيره بأسوأ طريقة ممكنة... في رأيي أن رئيس الوزراء يقصد أننا لن نسلم أوكرانيا الأسلحة الجديدة التي نشتريها حاليا بهدف تحديث الجيش البولندي".

إقرأ المزيد

وأضاف: "سأكون أول من يعارض إرسال الأسلحة الجديدة التي نتلقاها الآن من كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، مثل أنظمة "أبرامز" أو "باتريوت" أو "هيمارس" الجديدة".

وأشار إلى أنه "مع استلام أسلحة جديدة من كوريا والولايات المتحدة، ستتم إزالة الأسلحة الموجودة حاليا هناك من المستودعات". ومن الممكن أن يتم نقل المعدات التي لم يعد يستخدمها الجيش البولندي إلى أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق أن وارسو لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، أنها تعمل بنشاط على تسليح نفسها.

المصدر: نوفوستي