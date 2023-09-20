كييف تعرب عن أملها في التوصل إلى حل سلمي لنزاعها مع وارسو

صرح مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، بأن أوكرانيا وبولندا ستتفقان على حل النزاع حول واردات الحبوب، مشيرا إلى أنه لا يرى رفضا من جانب وارسو لدعم كييف حتى النهاية.

وقال بودولياك في حديثه لقناة "رادا" الأوكرانية: "هناك علاقات إيجابية عملية للغاية بين بولندا وأوكرانيا. ومن الواضح أن وارسو تحمي مصالحها الاقتصادية، وكييف تبحث عن فرص للحفاظ على إمكاناتها الاقتصادية".

ووفقا له، فإن الاقتصاد يخلق دائما المنافسة بين الدول، ولكن الخلاف النهائي بين أوكرانيا وبولندا أمر مستحيل. "لذلك، نحن بحاجة إلى النظر إلى الوضع بوعي. لا أرى أي خيار يقضي بألا تدعم بولندا أوكرانيا حتى نهاية الحرب. سوف نجلس إلى الطاولة ونتفاوض، وسوف نتوصل إلى حل".

وكان قد تصاعد التوتر في العلاقات بين وراسو وكييف، بعدما مددت بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا من جانب واحد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية اعتبارا من 16 سبتمبر، وفي الوقت نفسه، حظرت بودابست استيراد 24 سلعة من أوكرانيا، وذلك على الرغم من قرار المفوضية الأوروبية بعدم تمديد القيود المفروضة على المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، إن أوكرانيا ستفرض حظرا على عدد من المنتجات الزراعية البولندية في الأيام المقبلة ردا على تمديد الحظر الأحادي الجانب على استيراد الحبوب الأوكرانية.

وردا على ذلك، وعد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بتوسيع القائمة البولندية للمنتجات المحظورة استيرادها من أوكرانيا.

وفي أحدث تطور للأزمة بين البلدين، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، مساء اليوم الأربعاء، أن وارسو لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، أنها تعمل بنشاط على تسليح نفسها.

المصدر: RT