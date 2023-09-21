مصدر يعلن اعتقال أول المشتبه بهم في مقتل عناصر قوة حفظ السلام الروسية

قال مصدر مطلع في هيئات حفظ القانون الروسية، في حديث لمراسل "تاس"، إنه تم اعتقال أول المشتبه بهم في مقتل عناصر من قوة حفظ السلام الروسية في قره باغ.

وأضاف المصدر: "تم عزل قائد فيلق الجيش الأذربيجاني، الذي يتحمل عناصره مسؤولية قتل العسكريين من وحدة حفظ السلام الروسية، من منصبه وإبعاده عن الخدمة. وتم القبض على المتهمين الأوائل في ارتكاب هذه الجريمة".

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وفي 19 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية بدء "إجراءات مكافحة الإرهاب" ذات طابع محلي في قره باغ. وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الطريق الوحيد للسلام في المنطقة هو الانسحاب الكامل للعسكريين الأرمن من هناك. وفي 20 سبتمبر، أعلنت سلطات قره باغ وقف إطلاق النار من جانب واحد. وأعلن الطرفان وقفا كاملا للأعمال القتالية اعتبارا من الساعة 13:00. وأكدت وزارة الدفاع الروسية هذا الاتفاق.

في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سيارة تقل عسكريين من قوة حفظ السلام الروسية تعرضت لإطلاق نار في منطقة قرية دجانياتاغ، وأسفر ذلك عن مقتل العسكريين الروس الذين كانوا في السيارة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن القتلى ضحوا بأنفسهم في سبيل ضمان السلام في المنطقة. بعد ذلك أعربت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن تعازيها لروسيا فيما يتعلق بمقتل العسكريين الروس. وتم التأكيد على بدء تحقيق فوري تقوم به هيئات التحقيق الروسية و الأذربيجانية لتحديد المذنبين في الحادث.

وفي اليوم التالي، أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن تعازيه العميقة في هذا الشأن في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: إزفيستيا