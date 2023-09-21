بالفيديو.. بايدن يضع رئيس البرازيل في موقف لا يحسد عليه

سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زلة جديدة خلال لقائه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إذ نسي مصافحته وتركه على المنصة وغادر بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي.

ووثق مقطع فيديو ردة فعل غريبة من الرئيس الأمريكي بعد انتهاء مؤتمر صحافي مشترك جمعه بنظيره البرازيلي.

Witness President Biden's oversight as he forgets to shake hands with Brazil’s president and instead salutes the media, resulting in a situation that is perceived as comical and ironic. 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/k2jfvbGM0i — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) September 21, 2023

وبينما توجه لولا دا سيلفا نحو نظيره الأمريكي، تجاهل بايدن الأمر برمته وأشار بيده للجمهور ثم انصرف.

وفيما يبدو فإن بايدن لم يلحظ توجه نظيره البرازيلي نحوه، بينما شعر الأخير بالحرج الشديد وانصرف مسرعا، وأشار بيده إلى أنه سيغادر أيضا.

وكان بايدن التقى نظيره البرازيلي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن بايدن (80 عاما)، أصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا في التاريخ.

وغالبا ما يجد نفسه في مواقف محرجة، حيث يضيع وينزلق ويسقط. وهو يعتزم الترشح لإعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2024.

المصدر: RT