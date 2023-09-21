"نيويورك تايمز": أوكرانيا اصطدمت بدفاع لم تشهد أوروبا مثيلا له منذ 80 عاما

اصطدمت أوكرانيا، خلال هجومها المضاد الذي تميز بعمليات اقتحام دامية وعلى الرغم من وجود الدبابات والمعدات الغربية الحديثة، بدفاع لم تشهد أوروبا مثله منذ الحرب العالمية الثانية.

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أفادت بذلك صحيفة "نيويورك تايمز"، وقالت: "واجهت أوكرانيا خلال هجومها، حتى مع الإمدادات الجديدة من الدبابات والمعدات الغربية الحديثة، خطوط دفاع جاهزة لم تشهد أوروبا مثلها منذ الحرب العالمية الثانية".

ووفقا للصحيفة الأمريكية، لا يزال مسار الهجوم المضاد الأوكراني، متعثرا ويفتقد للوضوح.

ويشار إلى أن الهجوم المضاد الأوكراني بدأ في الرابع من يونيو الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد ليس فقط توقف بل وفشل". ووفقا له، في محاولات "لتحقيق نتيجة بأي ثمن"، فقدت أوكرانيا 71.5 ألف عسكري- وكأنهم " ليسوا من أبنائها".

من جانبه قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات.

المصدر: نوفوستي