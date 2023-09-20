البيت الأبيض: الولايات المتحدة أعطت أوكرانيا كل ما طلبته لتنفيذ الهجوم المضاد

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة أعطت الأوكرانيين كل ما طلبوه لتنفيذ هجومهم المضاد.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "كل ما قاله الجيش الأوكراني إنهم بحاجة إليه لتنفيذ هذا الهجوم المضاد، حصلوا عليه من الولايات المتحدة ومن حلفائنا وشركائنا"، واصفا الدعم الأمريكي بـ"غير المسبوق" و"التاريخي"، وقال إنه يضمن إلى حد كبير تقدم العملية.

ووفقا لكيربي، الأوكرانيون غالبا ما يتلقون المساعدة العسكرية المطلوبة وفي غضون أيام قليلة.

وأشار بأن تزويد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ التكتيكية البعيدة المدى من طراز "أتاكمز"، لا يزال مطروحا على الطاولة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.

وقال: "منظومة (أتاكمز) لا تزال مطروحة على الطاولة"، مضيفا: "نحن نواصل إجراء المناقشات حول نظام الأسلحة هذا، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار".

وفي 12 سبتمبر الحالي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد 71.5 ألف عسكري دون تحقيق أي نتائج وأن الأسلحة الغربية لن تغير في مسار العملية العسكرية الروسية.

وقال بوتين إن الخسائر كبيرة، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية فعليا 543 دبابة، وحوالي 18 ألف مدرعة من مختلف الفئات.

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة يوم الخميس عن إمدادات جديدة من الأسلحة والذخيرة لزيارة فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن الخميس للقاء الرئيس جو بايدن، إذ من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا لكنها لن تشمل أنظمة "أتاكمز" الصاروخية.

والأسبوع الماضي، قال مسؤول في البنتاغون لـ"سبوتنيك"، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار لإرسال الصواريخ إلى أوكرانيا.

واليوم الأربعاء، كشف مسؤول أميركي أن الرئيس جو بايدن يعتزم الإعلان غدا الخميس عن حزمة جديدة ضخمة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، تزامنا مع زيارة فلاديمير زيلينسكي المتوقعة إلى واشنطن.

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أميركي إنه "من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة ضخمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يوم الخميس".

وأكد مراقبون غربيون مرارا أن الهجوم الأوكراني المضاد فشل، وأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلاله.

المصدر: RT