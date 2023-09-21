استهداف "لانسيت" الروسية لـ"ميغ" أوكرانية عن بعد يثير دهشة الصحافة الغربية

قال الصحفي الألماني جوليان روبكي، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن المسيرات الجوية الروسية الانتحارية من طراز لانسيت، يمكنها ضرب أهداف على مسافة أكبر من المتوقع.

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وأضاف الصحفي الألماني، في تعليقه: "يا له من خبر سيء لأوكرانيا: أفضل طائرة انتحارية روسية بدون طيار، أصبحت الآن متاحة على ما يبدو في نسخة بعيدة المدى".

وتابع الصحفي القول: "في السابق ساد الاعتقاد بأن انتحاريات لانسيت يمكنها ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 45 كيلومترا، ولكن بعد الضربة الأخيرة من جانب هذه المسيرة الانتحارية الروسية ضد مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ-29، تبين أن لانسيت تستطيع قطع مسافة تصل إلى 80 كيلومترا".

في وقت سابق، أفاد مصدر عسكري روسي بأن القوات الروسية تمكنت من إصابة مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ-29، كانت قابعة في مطار أوكراني بشكل مباشر على مسافة 80 كيلومترا.

وقال مصدر مطلع لمراسل "نوفوستي"، إن مسيرة "لانسيت" الجوية الروسية الانتحارية، أصابت مقاتلة "ميغ- 29" الأوكرانية على مسافة تزيد عن 80 كيلومترا بفضل عدة تعديلات جديدة لها.

المصدر: نوفوستي