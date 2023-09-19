فيديو غير مسبوق.. مسيرة "لانسيت" الروسية تستهدف طائرة "ميغ-29" أوكرانية

أظهر مقطع فيديو مصور مسيرة "لانسيت" الروسية الانتحارية أثناء استهدافها مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في عمق خطوط العدو.

وتُظهر اللقطات ضربة وجهت لمقاتلة أوكرانية في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، على بعد 70 كيلومترا من خط الجبهة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف مطار "دولغينتسيفو" بالقرب من مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ما أسفر عن تدمير مقاتلتي "سو-29" و3 طائرات "سو-25" هجومية.

ونفذت القوات الروسية خلال الأسبوع الأخير 11 ضربة مكثفة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، استهدفت البنية التحتية للقوات الأوكرانية.

وتواصل مسيرات "لانسيت" الروسية الانتحارية عمليات استهداف وتدمير المعدات الأوكرانية العسكرية ومستودعات الذخيرة والرادارات على طول خط الجبهة وخلفه.

المصدر: RT