طاقم منظومة "أوسا" يدمر أكثر من 30 مسيرة جوية أوكرانية على محور "كراسني ليمان"

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية إن طاقم منظومة "أوسا" التابع للمنطقة العسكرية الوسطى، تمكن من تدمير أكثر من 30 مسيرة استطلاع جوية أوكرانية على محور "كراسني ليمان".

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي": "تمكن طاقم منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز أوسا تابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بالجيش الروسي، من تدمير أكثر من 30 طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية، وذلك خلال تنفيذ المهام القتالية على محور كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأشار المصدر إلى أن منظومات "أوسا"، مجهزة بمعدات تسمح لها باكتشاف وتدمير طائرات الاستطلاع الصغيرة بدون طيار للعدو حتى عندما تكون على مسافة بعيدة.

إقرأ المزيد

وقال: "مجموعة ذخيرة واحدة لهذه المنظومة الصاروخية، تكفي لتدمير ستة أهداف جوية. وبعد استهلاك هذه الذخيرة، يقوم الطاقم بتغيير موقع تمركزه ويتوجه لإعادة التحميل في منطقة الإمداد بالذخيرة".

ويشار إلى أن منظومة "أوسا"، هي منظومة دفاع جوي صاروخية سريعة التنقل تطلق صواريخ أرض - جو على علو منخفض وقصير المدى، تمت تسميتها في حلف الناتو باسم: سام-8.

المصدر: نوفوستي