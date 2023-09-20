لأول مرة.. مسيّرة "لانتسيت" روسية تدمّر مقاتلة "ميغ–29" أوكرانية

أشار المحلل العسكري بصحيفة Forbes الأمريكية دافيد إكس، إلى أن نظام كييف صار يواجه مشكلة حقيقية جديدة تمثلها الدرونات الانتحارية الروسية، ولاسيما "لانتسيت" التي صارت تطال مطاراته.

وبعد أن أصاب درون "لانتسيت" الروسي مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ–29" في مطار "دولغينتسيفو" العسكري قرب مدينة كريفوي روغ الأوكرانية، أشار دافيد إكس إلى أن المطار المذكور يقع على بعد مسافة 80 كم عن الجبهة.

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ورجح أن هذه كانت ضربة أولى وجّهها درون "لانتسيت" المطور من جيل جديد.

وقال إن مدى عمل هذا الدرون بات أطول مقارنة بأسلافه، الأمر الذي يزيد من خطر تدمير الطائرات الأوكرانية على مدارجها.

وأضاف أن الأوكرانيين يضطرون الآن لاستخدام مطارات بعيدة لتفادي المسيّرات الروسية المطورة، ويبحثون عن وسائل جديدة للحماية منها.

المصدر: نوفوستي