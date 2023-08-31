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Interia: مسيرات "لانتسيت" الروسية باتت كابوسا للقوات الأوكرانية

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Interia: مسيرات
Sputnik
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اعتبر صحفيو موقع Interia البولندي أن مسيرات "لانتسيت" الروسية الخارقة أصبحت كابوسا حقيقيا للقوات الأوكرانية.

وأشار المقال إلى أن "لانتسيت" تعد من أقوى الأسلحة الموجودة في ترسانة الجيش الروسي.

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وأضاف: "إنها كابوس حقيقي للجنود الأوكرانيين".

اعتبر الضابط السابق في حلف "الناتو" ستافروس أتلامازوغلو، أن الاستخدام المكثف لطائرات "لانتسيت" الروسية المسيّرة بمثابة ضربة تكتيكية ضد القوات الأوكرانية.

أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع مدير مؤسسة "روستيخ" الروسية للتكنولوجيا سيرغي تشيميزوف أن المسيّرات الروسية "كوب" و"لانتسيت" تظهر أداء جيدا للغاية، وينبغي زيادة إنتاجها.

المصدر: RT

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