تفاصيل جديدة عن ضربة "لانسيت" الروسية لـ"ميغ" الأوكرانية على مسافة بعيدة

قال مصدر مطلع لمراسل "نوفوستي"، إن مسيرة "لانسيت" الجوية الروسية الانتحارية، أصابت مقاتلة "ميغ- 29" الأوكرانية على مسافة تزيد عن 80 كيلومترا بفضل عدة تعديلات جديدة لها.

وأضاف: "قامت شركة ZALA AERO بإدخال عدة تعديلات جديدة في مجمع البرامج والأجهزة الخاصة بمسيرة لانسيت، وهو ما سمح بالاستخدام المتغير لهذه الانتحارية المسيرة وبشكل يتجاوز الرؤية اللاسلكية المباشرة لمجمع التحكم الأرضي. كما تم استخدام بعض حلول التصميم الجديدة في هذه الدرونات الجوية. وبفضل كل ذلك، تمت إصابة ميغ-29 في المطار الأوكراني بضربة مباشرة على مسافة أكثر من 80 كيلومترا من نقطة إطلاق الانتحارية المسيرة".

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ووفقا له، بات مجال الاستطلاع والضرب لمنظومات لانسيت، التي تستخدمها القوات الروسية، يشكل فعلا الذراع الطويلة في الخطوط الأمامية من الجبهة.

ويشار إلى أن مسيرات لانسيت الانتحارية، هي من تصميم وتطوير شركة ZALA AERO الروسية، وهي تشارك بفعالية في العملية العسكرية الخاصة منذ الأيام الأولى. واليوم، يتم هناك استخدام نسختين من هذه الأجهزة المسيرة: الأولى مزودة بجناحين على شكل X، والثانية بجناح واحد كبير على شكل X. وتستطيع هذه المسيرات حمل ثلاثة أنواع من الرؤوس الحربية التي تزن ثلاثة أو خمسة كيلوغرامات: شديدة الانفجار، أو تراكمية أو حرارية، وذلك حسب نوع الهدف الذي يتم ضربه. ومن بين أهداف هذه الانتحاريات الجوية في المنطقة العسكرية الخاصة الغربية -مدافع الهاوتزر، ومنظومات الدفاع الجوي، والرادارات المختلفة، والعربات القتالية وراجمات الصواريخ، ومراكز القيادة والمراقبة، وتمركزات القوى البشرية.

المصدر: نوفوستي