مجموعة BOBR للدرونات تدمر خلال عام أكثر من 100 قطعة من معدات أوكرانيا العسكرية

تعتبر مجموعة BOBR الروسية للدرونات الجوية، من أوائل الوحدات التي استخدمت مسيرات FPV (first-person view) خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال قائد المجموعة، لمراسل "تاس"، إن هذه المجموعة تمكنت خلال سنة واحدة من تدمير وتعطيل أكثر من 100 قطعة من المعدات العسكرية وكذلك القضاء على عناصر حوالي كتيبة معادية على الجبهة خلال الفترة المذكورة.

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وأضاف: "خلال العام المنصرم، تغير الموقف تجاه استخدام درونات FPV، وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية تغير بشكل كبير، حيث أظهر الهجوم الأوكراني المضاد مدى فعاليتها في إيقاف المركبات المدرعة والمشاة. في الوقت الحالي، لا يمر يوم واحد دون استخدام هذا النوع من المسيرات الجوية. وخلال عام واحد دمرت مجموعة BOBR وعطلت أكثر من 100 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات وعربات برادلي الأمريكية والشاحنات الصغيرة، كما تمكنت من القضاء على أكثر من كتيبة من أفراد العدو. ونحن مستمرون في تنفيذ هذا العمل".

ووفقا له، فإن مشاركة طائرات بدون طيار FPV غيرت سلوك العدو أثناء الهجوم المضاد.

وقال: "يحاول العدو تجهيز مركباته ومدرعاته بأجهزة تشويش ومعدات الحرب الإلكترونية لكي يتصدى للمسيرات الجوية ولكنه لا يستطيع تزويد كل المركبات بها، مما يقلل من عدد الآليات المدرعة المشاركة في هجماته. في الفترة الأخيرة تغير شكل هجمات مشاة العدو كذلك. في السابق كانوا يتحركون ضمن مجموعات من 5 أفراد وأكثر، أما الآن، فيتحركون الواحد بعيدا عن الآخر، ويحافظون على مسافة بينهم".

ووفقا له، يرتبط استهلاك المجموعة لهذه الدرونات الجوية، بالوضع في الجبهة: قد يتم استخدام 1-2 من الدرونات في اليوم، وفي بعض الأحيان قد يصل هذا العدد إلى 20-30. ويزداد استهلاكها عشرات المرات، عند تكثيف العدو لهجماته على المواقع الروسية. وقال الضابط: "في الفترة الأخيرة، نقوم باستخدام حوالي ألف طائرة بدون طيار كل شهر".

ويشار إلى أن مجموعة BOBR باشرت العمل بشكل نشيط في منطقة العملية العسكرية الخاصة، اعتبارا من سبتمبر عام 2022 وذلك ضمن إحدى الفرق العسكرية، التي كانت تعمل في البداية على اتجاه مارينسكي ثم في اتجاه زابوروجيه.

المصدر: تاس