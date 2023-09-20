البيت الأبيض: لم نتخذ قرارا بشأن توريدات صواريخ ATACMS لأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن واشنطن لم تتخذ بعد قرارا بشأن توريدات صواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 300 كلم، لأوكرانيا.

وقال كيربي للصحفيين، يوم الأربعاء: "نواصل المناقشات بين هيئاتنا حول أنظمة السلاح هذه، لكننا لم نتخذ أي قرار بعد".

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وأضاف أن إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS لا تزال على الطاولة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد تناقلت تقارير في الفترة الأخيرة، حول أن الإدارة الأمريكية باتت قريبة من اتخاذ قرار بتسليم صواريخ ATACMS لأوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، بلغت أكثر من 43 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي