بيسكوف: لا توجد شروط مسبقة للمفاوضات بشأن أوكرانيا

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الجانب الروسي لم يتخل عن مسألة التفاوض مع أوكرانيا، مشددا على أنه لا توجد شروط مسبقة للمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال بيسكوف على قناة "روسيا الأولى" التلفزيونية: "بدأت كلمة "المفاوضات" تتردد أكثر فأكثر، ردا على الأسئلة المتكررة بشكل متزايد حول هذه المسألة. الرئيس بوتين يجيب ويشرح باستمرار موقف الجانب الروسي لم يتخل قط عن فكرة مثل هذه المفاوضات، لكنه ينص على أنه في الوقت الحالي لا توجد أية شروط لاستئنافها".

ولذلك، بحسب بيسكوف، تواصل روسيا تحقيق أهدافها من خلال إجراء العملية العسكرية الخاصة.

وفي السياق ذاته، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، أنه لم تكن هناك أي إشارة من جانب أوكرانيا بشأن استعدادها لمفاوضات السلام مع روسيا.

وقال أوشاكوف إن "المفاوضات تجري بين طرفين. وحتى الآن لم تصل أي إشارة من الطرف الآخر بشأن إمكانية المفاوضات. ونحن لم نر ذلك".

وأضاف أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي زار أوكرانيا قبل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي يوم الاثنين، "لم ينقل أي رسالة".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن في العام الماضي أن بلاده ترفض إجراء أي مفاوضات مع روسيا حول التسوية ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها. وتبنت أوكرنيا تشريعا خاصا بهذا الشأن في أكتوبر 2022.

المصدر: RT