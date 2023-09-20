اجتماع سعودي إماراتي أمريكي في نيويورك وبلينكن وقرقاش يعلقان (صور)

التقى وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والسعودية في نيويورك، حيث ناقشوا ضرورة التوصل إلى حل للصراع في اليمن ومواضيع أخرى، وفق ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب أنتوني: "اجتماع مثمر اليوم مع الأمير فيصل بن فرحان (وزير الخارجية السعودي) والشيخ عبد الله بن زايد (وزير الخارجية الإماراتي) في الدورة الـ78 للجمعية العمومية للأمم المتحدة".

وأضاف بلينكن: " ناقشنا الحاجة الملحة إلى حل دائم للصراع في اليمن، وأولويات أخرى".

وأردف: "التنسيق مع شركائنا حول اليمن والتحديات الإقليمية أمر حاسم للسلام والاستقرار".

هذا وأرفق بتغريدته صورا من الاجتماع حيث ظهر الوزراء الثلاثة وهم يتبادلون الحديث ويبتسمون معا.

من جهته، علق المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش على المنشور قائلا:

"الاجتماع الثلاثي السعودي الإماراتي الأمريكي التنسيقي في نيويورك عبر عن رؤية مشتركة تجاه السلام والاستقرار في اليمن".

الاجتماع الثلاثي السعودي الاماراتي الامريكي التنسيقي في نيويورك ورؤية مشتركة تجاه السلام والاستقرار في اليمن. https://t.co/MAmjcpfvdt — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 20, 2023

المصدر: RT