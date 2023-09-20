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بوتين نأمل أن نتمكن من وقف التصعيد في قره باغ والانتقال بالحل إلى المسار السلمي

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بوتين نأمل أن نتمكن من وقف التصعيد في قره باغ والانتقال بالحل إلى المسار السلمي
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تتمكن روسيا من وقف التصعيد في قره باغ، والانتقال بحل المشكلة إلى المسار السلمي.

وقال بوتين في أول تعليق على الوضع في قره باغ: "نحن على اتصال مكثف مع جميع أطراف النزاع، سواء مع السلطات في يريفان أو في ستيباناكيرت أو باكو".

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وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت أمس الثلاثاء "إطلاق إجراءات لمكافحة الإرهاب في قره باغ لاستعادة النظام الدستوري هناك"، وأنها أبلغت قيادة قوات حفظ السلام الروسية وإدارة مركز المتابعة في المنطقة.

بدورها وصفت يريفان هذه العملية بأنها "عدوان من باكو"، وأكدت أنه لا توجد أي قوات أرمنية في قره باغ.

من جانبها أعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد في قره باغ الجبلي، ودعت إلى منع إراقة الدماء، والوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية.

المصدر: RT

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