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التحقيق في مقتل سيخي بكندا يتطور بشكل دراماتيكي والحلفاء يدخلون على الخط

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التحقيق في مقتل سيخي بكندا يتطور بشكل دراماتيكي والحلفاء يدخلون على الخط
Globallookpress Oliver BrandtimageBROKER.com
صورة أرشيفية
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تحقق كندا والاتحاد الأوروبي و"الناتو" في احتمال تورط الهند بمقتل سيخي في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

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جاء ذلك فيما أفادت به "بلومبرغ" نقلا عن مصدر مطلع في كندا. وكانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي قد قالت، في وقت سابق، إن كندا قد طردت دبلوماسيا هنديا كبيرا من البلاد، فيما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن تروجو، إن سلطات إنفاذ القانون في البلاد تشتبه في تورط السلطات الهندية في مقتل زعيم طائفة السيخ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، هارديب سينغ نيزار، الذي قتل بالرصاص في ساحة انتظار السيارات بأحد المعابد، يونيو الماضي، وقد ارتكب الجريمة رجلان ملثمان.

وقال البيان: "لقد عمل فريق ترودو بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة خلال الصيف لإجراء التحقيق، الذي انضم إليه لاحقا حلفاء آخرون في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

ووصفت وزارة الخارجية الهندية الاتهامات الكندية بأنها سخيفة، وبعد ذلك أعلنت الهند قرارها بطرد دبلوماسي كندي كبير.

المصدر: نوفوستي

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