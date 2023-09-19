ترودو: لا نسعى لتصعيد التوتر مع الهند لكن عليهم أخذ مسالة مقتل الناشط هارديب سينغ نيجار بجدية

صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلاثاء، بأن كندا لا تسعى لتصعيد التوتر مع الهند.

في المقابل طالب ترودو نيودلهي أن تأخذ مسألة مقتل زعيم السيخ البارز هارديب سينغ نيجار رميا بالرصاص في حزيران الماضي على محمل الجد.

وقال ترودو "تحتاج الهند والحكومة الهندية لأن تأخذ هذا الأمر بجدية كبيرة، نحن نفعل ذلك ولا نسعى لاستفزاز أو لتصعيد، نحن ببساطة نوضح الحقائق كما فهمناها ونريد العمل مع الحكومة الهندية لتوضيح كل شيء ولضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة."

ومن جانبها وصفت الهند الاتهامات القائلة باحتمال تورط الحكومة الهندية في هذه القضية بأنها "عبثية"، وعمدت إلى طرد دبلوماسي كندي بارزا اليوم الثلاثاء، كما اتهمت كندا بالتدخل في شؤونها الداخلية، ما صعد الأزمة بين البلدين في ما يتعلق بمقتل هارديب سينغ نجار.

وجاء ذلك بعد يوم من تصريح ترودو بأن حكومته تحقق في مزاعم بأن الهند على صلة بالاغتيال.

وكان نيجار أحد رموز الحركة الهادفة إلى إقامة دولة سيخية منفصلة في ولاية البنجاب الشمالية. ووصفته الحكومة الهندية بأنه "إرهابي"، وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن نيودلهي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه.

وذكر إشعار لـ"منظمة الشرطة الجنائية الدولية" (الإنتربول) صدر عام 2016 أن نيجار كان "متآمراً رئيسياً" في تفجير دار سينما في البنجاب عام 2007. واتهم بالتجنيد وجمع الأموال، إلا أنه نفى هذه التهم.

المصدر: أ ب