تفاصيل إسقاط 4 صواريخ شبحية بريطانية بواسطة منظومة "بانتسير" الروسية

أسقطت بطاريات "بانتسير" الروسية للدفاع الجوي 4 صواريخ شبحية بريطانية الصنع من طراز Storm Shadow، أطلقتها قوات كييف على القرم الروسية.

إقرأ المزيد

وتم إسقاط الصواريخ في نصف طريقها إلى جسر القرم على ارتفاعات تراوحت بين 25 و50 كيلومترا.

وأفادت صحيفة "روسكويه أوروجيه" بأن منظومات "بانتسير – إس 1" دمّرت 3 صواريخ فوق مدينة ميليتوبول وصاروخا قرب مدينة غينيتشينسك بمقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.

يذكر أن صاروخ Storm Shadow المجنح يتميز بقدرة فائقة على التخفي عن الرادارات لتحليقه على ارتفاع منخفض جدا واتصالاته المحدودة بمراكز القيادة، الأمر الذي لا يمنع الدفاعات الجوية الروسية الأفضل عالميا من إسقاطه.

وعلاوة على ذلك فإن درجة الحرارة العالية الناجمة عن انبعاثات الفوهة الساخنة في المحرك الرئيسي للصاروخ تخلف أثرا واضحا يمكن التقاطه في مجالي الترددات الرادارية وتحت الحمراء، فيما الصواريخ الروسية المضادة تنقضّ على هذه الصواريخ الشبحية من الوراء.

يذكر أن Storm Shadow صاروخ مجنح "جو-أرض" تبلغ سرعته 1000 كلم/ساعة، ويطلق غالبا من الطائرات الحربية ليحلق إلى مدى 560 كلم.

لكن البريطانيين أدخلوا تعديلات في تصميمه قبل تسليمه لأوكرانيا، ما قلل من مدى عمل الصاروخ والذي لا يزيد الآن عن 300 كلم تفاديا لأن يطال العمق الروسي، ما يهدد بالاصطدام المباشر مع روسيا.

وتم تكييف صاروخ Storm Shadow لتركيبه على قاذفات "ميغ" و"سوخوي" الأوكرانية سوفيتية الصنع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا