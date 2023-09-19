سكرتيرة الجيش الأمريكي: الحرب مع الصين ليست حتمية ويمكن منعها

أكدت سكرتيرة الجيش الأمريكي كريستين وارموث أن الصراع العسكري بين واشنطن وبكين في آسيا والمحيط الهادئ ليس حتميا ويمكن منعه، لأجل هذا تلزم مشاركة المؤسسة العسكرية الأمريكية في ذلك.

وقالت السكرتيرة في حفل أقيم في المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية: "لا أعتقد أن الحرب، على سبيل المثال، مع الصين، أمر لا مفر منه، ولكن كي لا نضطر إلى القتال، من الضروري احتواء هذه الحرب. أعتقد أن الجيش يلعب دورا مهما للغاية في هذا الأمر".

وأضافت وارموث، أن الجيش الأمريكي هو "القوة الأكثر ديمومة" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويتفاعل بنشاط مع شركاء الولايات المتحدة، ولا سيما مع تايلاند وفيتنام والفلبين.

وتابعت السكرتيرة: "[من الضروري] إثبات أن هذه العلاقات قوية، وأننا نحافظ على قابلية التشغيل البيني مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة، ونظهر قدراتنا بشكل دوري".

واستشهدت وارموث بمثال نظام الصواريخ المتعددة الإطلاقات "هايمارس"، والذي وصفته بأنه "الردع من خلال القوة".

كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين "بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه "مستعد للعمل مع الصين، لمكافحة أزمة المناخ بشكل خاص، فيما تتزايد الاتصالات الرفيعة المستوى بين البلدين".

المصدر: RT