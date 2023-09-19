الجيش الإسرائيلي يكشف عن "دبابة المستقبل" (صور)

أعلنت مديرية العربات والمدرعات (MNATC) في وزارة الدفاع الإسرائيلية، والذراع البري وسلاح المدرعات ولواء "آثار الحديد" (401) في الجيش الإسرائيلي، عن دبابة "باراك".

وحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي، فإن هذه الدبابة تتضمن تقنية الذكاء الاصطناعي التي تحدد مواقع الأهداف في الوقت الفعلي، والتي يمكن نقلها بسهولة إلى مجموعات الهجوم والتسليح والتواصل مع الفرق الأخرى في ساحة المعركة، وبالتالي، أصبح التواصل مع الأطراف خارج الدبابة أسهل منه في أي وقت مضى، ودون مغادرة الدبابة للحظة واحدة، أصبح لدى طاقم الدبابة معلومات واسعة ودقيقة حول ما يحدث في الخارج.

وتمت الإشارة إلى أن هذا النموذج المتقدم من الدبابات لديه القدرة على الكشف عن الأهداف وإنشاء أهداف للقوات المقاتلة في ساحة المعركة، والقتال المغلق الكامل على أساس المراقبة المحيطية بزاوية 360 درجة، وخوذة "طيارين" للقائد، وشاشات اللمس المتعددة، ووحدات التحكم المتقدمة في العمليات، والتكيف مع المواقف القتالية المتغيرة وتحسين القدرة على الصمود، وفق ما نقل الإعلام العبري.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه "ليست سوى بعض من قدرات الدبابة الجديدة التي دخلت هذه الأيام الخدمة في إطار الجيش".

المصدر: "RT + "I24