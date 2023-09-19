سلطات قره باغ تطلب وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات مع أذربيجان وباكو ترد

طلبت "سلطات" إقليم قره باغ غير المعترف بها، وقفا فوريا لإطلاق النار وإجراء مفاوضات مع باكو بعد إطلاق الأخيرة "إجراءات مكافحة الإرهاب" اليوم الثلاثاء في الإقليم.

وذكرت وكالة "أرمنبريس" الحكومية الأرمنية، أن "إقليم قره باغ يناشد الجانب الأذربيجاني وقف إطلاق النار فورا والجلوس إلى طاولة المفاوضات لتسوية الوضع".

ومن جانبه، أعلن مكتب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أنهم مستعدون للقاء ممثلي السكان الأرمن في إقليم قره باغ والاستماع لمطالبهم.

وجاء في البيان: "إن إدارة رئيس جمهورية أذربيجان تعرب عن استعدادها للقاء ممثلي السكان من أصل أرمني الذين يعيشون في منطقة قره باغ في مقاطعة يفلاخ الأذربيجانية".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام.

وقالت الوزارة في بيان: "من أجل ضمان احترام ما نص عليه الاتفاق الثلاثي (موسكو - باكو - يريفان)، والتصدي للاستفزازات الواسعة النطاق في المنطقة الاقتصادية في قرة باغ، ونزع سلاح القوات الأرمنية وفرض انسحابها من أراضينا، وتحييد بنيتها التحتية العسكرية، وضمان سلامة المدنيين.. كذلك العسكريين، فضلا عن استعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان، تم إطلاق عملية محدودة لمكافحة الإرهاب في المنطقة".

وأضافت الوزارة أنها ستعمل على تنظيم أمن وسلامة المرافق الإدارية والاجتماعية والتعليمية والطبية والدينية وغيرها، والتي يتم ضمان سلامتها وفقا لقوانين جمهورية أذربيجان وقواعد القانون الإنساني الدولي.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو الانسحاب الكامل للجيش الأرمني من قرة باغ وفرض النظام في ستيباناكيرت.

المصدر: RT