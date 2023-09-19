باشينيان: على أرمينيا ألا تتخذ أي خطوات غير محسوبة

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إنه على يريفان ألا تتخذ أي خطوات غير محسوبة على خلفية التصعيد في قره باغ في الوقت الحالي.

وأكد باشينيان أن محاولات جر أرمينيا إلى التصعيد العسكري غير مقبولة، مشددا على أن "الوضع على طول الحدود الأرمنية مستقر نسبيا، لكن الهدف الرئيسي من هذه الأعمال هو جر أرمينيا إلى القتال.. هناك قوى داخلية وخارجية تريد توريط أرمينيا".

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واعتبر أن العملية العسكرية التي أطلقتها أذربيجان اليوم في قره باغ "انتهاك لخط التماس".

وحول الدعوات للانقلاب في أرمينيا قال: "على خلفية تدهور الوضع في قره باغ تتعالى الصيحات من أماكن مختلفة ودعوات للانقلاب في أرمينيا.. من المهم جدا أن يعمل القانون والنظام بشكل كامل في أرمينيا والحفاظ على الاستقرار فيها".

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن إطلاق عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب وفرض النظام" في قره باغ.

وتتزامن هذه التطورات مع مناورات "إيغل بارتنر 2023" الأمريكية الأرمنية التي انطلقت في المنطقة أمس الاثنين، وستستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي