مدفيديف يتساءل عن مصير زميل له في "دولة شقيقة"

تساءل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن مآل ممارسات "أحد زملائه في دولة شقيقة"، بإشارة ضمنية إلى رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بعد احتدام الوضع في قره باغ اليوم.

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وكتب مدفيديف على "تليغرام" مشيرا ضمنا إلى رئيس الوزراء الأرمني:

"قال لي أحد الزملاء من إحدى الدول الشقيقة يوما: سأظل غريبا بالنسبة لكم، ولن تقبلونني، /في إشارة إلى ماضيه السابق المنهاض لروسيا/. فأجبت كما يفترض أن أجيب: لا نحكم على الآخرين بسيرتهم، وإنما بأفعالهم. ثم كان أن خسر الزميل الحرب في قره باغ، إلا أنه ويا للعجب، بقي في منصبه، ثم قرر إلقاء اللوم في هزيمته النكراء على روسيا، ثم تنازل عن جزء من أراضي بلاده، وقرر مغازلة "الناتو"، وذهبت زوجته بصلف إلى أعدائنا بالحلوى والبسكويت مؤخرا... هل لكم أن تخمّنوا مصيره؟".

وكانت آنا هاكوبيان زوجة رئيس الوزراء الأرمني قد زارت كييف مطلع الشهر الجاري والتقت زوجة الرئيس الأوكراني يلينا زيلينسكايا على هامش "منتدى السيدات والسادة الأوائل" الثالث.

وشاركت في هذا الحدث بصفتها زوجة رئيس الوزراء الأرمني، وتبرعت بمساعدات إنسانية لأوكرانيا.

المصدر: RT