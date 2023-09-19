ترامب يتغيب عن المناظرة الجمهورية الثانية ويلقي خطابا أمام عمال مضربين

من المقرر أن يتغيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن المناظرة التمهيدية الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل، ويشارك في احتجاج لعمال صناعة السيارات المضربين.

وقال مصدر مطلع على خطط الرئيس السابق لصحيفة "واشنطن بوست"، إن الرئيس السابق يخطط لعقد الحدث، الذي سيتضمن خطابا له في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان يوم 27 سبتمبر، في نفس الليلة التي سيجتمع فيها منافسوه من الحزب الجمهوري في كاليفورنيا في مكتبة ومتحف رونالد ريغان الرئاسيين لإجراء المناظرة التمهيدية الثانية.

وتشير هذه الخطوة إلى أن ترامب، الذي يتقدم بما يقرب من 44 نقطة على أقرب منافسيه الأساسيين في الحزب الجمهوري، يتطلع بالفعل إلى ما هو أبعد من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ويركز اهتمامه على هزيمة الرئيس جو بايدن في عام 2024، وذلك من خلال مغازلة أعضاء النقابات في إحدى الولايات التي خسر فيها أمام الرئيس في انتخابات 2020.

هذا ولن يكون تجمع الأسبوع المقبل مخصصا لعمال صناعة السيارات فقط، فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حملة ترامب تخطط لتعبئة الغرفة بأكثر من 500 تاجر، بما في ذلك السباكين وعمال تركيب الأنابيب والكهربائيين.

وكان ترامب انتقد بايدن في تصريح قبل أيام، واتهمه بعدم دعم مصالح عمال السيارات الأمريكيين من خلال الترويج للسيارات الكهربائية.

ودخل الإضراب ضد شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت، فورد وجنرال موتورز وستيلانتس، أمس الاثنين يومه الرابع، حيث رفض حوالي 13000 عامل ممثلين باتحاد عمال السيارات، العمل في المصانع الثلاث ما لم يتم عرض أجور ومزايا أفضل عليهم.

يذكر أن ترامب غاب عن المناظرة الرئاسية الأولى للحزب الجمهوري في ميلووكي الشهر الماضي، واختار بدلا من ذلك إجراء مقابلة مع مذيع قناة "فوكس نيوز" السابق تاكر كارلسون على X، والتي تم بثها في نفس الوقت الذي اعتلى فيه المرشحون المسرح.

المصدر: "نيويورك بوست"