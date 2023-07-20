الحزب الجمهوري: من الخطأ عدم مشاركة ترامب في المناظرة الأولى

قالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي رونا مكدانيل، إنه من الخطأ عدم مشاركة الرئيس السابق دونالد ترامب في المناظرة الأولى بإطار التحضير للانتخابات الرئاسية.

وأضافت بحديث لشبكة "فوكس نيوز": "أعتقد أنه من الخطأ عدم إجراء المناظرات، لكن الأمر متروك له ولحملته"، مضيفة أنها تحدثت معه بشأن الانضمام إلى المناظرة.

واعتبرت مكدانيل أن تفويت المناظرة "هو مجرد فرصة أكبر للرئيس جو بايدن لمواصلة إيصال رسالته.. إذا أراد الفوز بالترشيح، يجب أن يكون أمام هؤلاء الناخبين الأساسيين. لكن بالنسبة لي، هذا جزء آخر من جمهور يضم 20 مليون شخص.. بالإضافة إلى ذلك، لماذا لا نقف أمامهم قبل أن نواجه جو بايدن؟".

هذا ولم يلتزم ترامب بالمشاركة في مناظرة الشهر المقبل، وقد قال في وقت سابق من هذا الشهر: "عندما تكون متقدما بشكل كبير، فإنك لا تفعل ذلك" (أي لا تشارك في المناظرة).

ولم يتضح بعد من سيشارك في المناظرة الأولى للجنة الوطنية للحزب الجمهوري في 23 أغسطس، والتي تتطلب أيضا أن يتلقى المرشحون مساهمات من 40 ألف مانح فردي على الأقل.

المصدر: axios