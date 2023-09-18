أردوغان: تركيا راضية عن علاقاتها مع الولايات المتحدة رغم العوائق

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن أنقرة راضية عن مستوى العلاقات الحالية مع الولايات المتحدة، رغم العقبات العرضية فيها.

وعقد الرئيس التركي اجتماعا مع ممثلي مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية في نيويورك حيث وصل للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأبدى أردوغان ارتياحه لتطور علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، وقال إنه خلال الاتصالات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، تغلب على معظم العقبات التي تعترض العلاقات بين البلدين بين الحين والآخر، وقررا زيادة جدول الأعمال الإيجابي في الاتصالات".

وقالت إدارة أردوغان في بيان صحفي: "أعرب أردوغان عن ارتياحه لتطور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. وقال إنه تغلب خلال الاتصالات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على معظم العقبات التي نشأت وتنشأ في العلاقات بين البلدين بين الحين والآخر، وأنهما قررا زيادة جدول الأعمال الإيجابي في الاتصالات”.

وفي أبريل الماضي، قال أردوغان إنه رفض إجراء المزيد من الاتصالات مع السفير الأمريكي لدى أنقرة، بعد أن التقى الأخير بمنافس الرئيس الحالي في الانتخابات، مرشح المعارضة المشتركة كمال كيليتشدار أوغلو، وصرح الرئيس التركي وقتذاك، بأن أبوابه مغلقة في وجه السفير الأمريكي لدى أنقرة.

وشدد أردوغان على أن "السفير يجب أن يعرف كيف يتصرف.. إذا كان لا يعرف ذلك، فلن يتمكن من دخول هذا الباب".

المصدر: RT