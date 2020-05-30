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السفير الأمريكي لدى أنقرة: التحالف مع تركيا أحد أهم تحالفاتنا في المنطقة

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السفير الأمريكي لدى أنقرة: التحالف مع تركيا أحد أهم تحالفاتنا في المنطقة
Reuters
السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد
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قال السفير الأمريكي لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، السبت، إن العلاقات الأمريكية التركية قوية، مشددا على أن الولايات المتحدة تعتبر تحالفها مع تركيا أحد أهم تحالفاتها في المنطقة.

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ولفت ساترفيلد في حديث إلى وكالة "الأناضول" التركية، إلى أن تركيا أرسلت في نهاية إبريل الماضي طائرتين محملتين بالمعدات الطبية إلى الولايات المتحدة، في إطار الجهود لمكافحة فيروس كورونا، معربا عن شكر البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، لتركيا تقديرا لمساعدتها خلال الأزمة.

وأشار السفير الأمريكي، إلى أن 400 مواطن أمريكي يحملون إقامة دائمة في تركيا غادروها عائدين للولايات المتحدة وكندا، على متن رحلات نظمتها الخطوط الجوية التركية، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذتها تركيا في إطار مكافحة فيروس كورونا، "منطقية ومعقولة للغاية".

وكشف ساترفيلد أنه وجميع العاملين في البعثات الدبلوماسية الأمريكية في أنقرة وإسطنبول وأضنة، يعملون منذ شهور من المنزل، في إطار التدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار كورونا في تركيا.

المصدر: الأناضول

 

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