صرح رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأن الملياردير ورئيس مؤسسة "المجتمع المنفتح" جورج سوروس ملتزم تدمير الحضارة الغربية.

وكتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" منشورا يتهم فيه جورج سوروس بتصعيد أزمة الهجرة في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية: "يبدو أن منظمة سوروس لا تريد أقل من تدمير الحضارة الغربية".

وكما كتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن مؤسسة سوروس تتعامل أيضا مع قضايا سلامة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وفي وقت سابق، قال ماسك إنه ينوي مقاضاة مؤسسة "المجتمع المنفتح" لوقف قمعهم لحرية التعبير.

ومعلوم أن بين ماسك وسوروس تاريخا طويلا من العداء، حيث نشر رجل الأعمال الشهير في شهر مايو تغريدة كتب فيها أن سوروس يكره البشرية جمعاء وشبهه بـ "ماغنيتو"، الشخصية الشريرة في سلسلة الكتب المصورة X-Men التي تدور حول الأبطال الخارقين المتحولين.

وتم تقييم أنشطة سوروس بشكل سلبي بسبب مضارباته المالية، فضلا عن سمعته الفاضحة، إذ اتهمت أمواله مرارا بتنظيم تغيير في السلطة هنا وهناك في عدد من الحكومات.

ولا ينكر الممول نفسه أن أمواله ساعدت، بشكل خاص، على تنفيذ "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004 و"الميدان الأوروبي" عام 2013، كما اتُهم في عدد من البلدان بالتدخل في شؤونها الداخلية.

المصدر: نوفوستي